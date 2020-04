TAI spetsialist vastab: kas puugivaktsiinita inimene peaks praegu metsast eemale hoidma?

Eriolukorra tõttu on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine kriisiolukorra lõppemiseni edasi lükatud, aga aina enam inimesi viibib looduses. Meie poole pöördusid mures lugejad, kes küsisid: mida teha, kui tahaks minna loodusesse, aga seal ootab ees teine hullus ehk puugihaigused?

Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller ütleb, et vaktsineerimine ei sõltu eriolukorrast. «Kui inimene on kasvõi eelmisel aastal lasknud endale ühe või kaks süsti ära teha, siis teatud kaitse puukentsefaliidi vastu on tal juba olemas».

Geller ei usu, et praegune loodusesse minek eestlastele massilist puukentsefaliiti haigestumist põhjustaks.

«Puugid on küll aktiivseks muutunud, mis on tingitud looduslikest teguritest, aga ilmad on veel piisavalt jahedad, kõrget rohtu pole ja vaevalt inimesed liiguvad looduses lühikestes pükstes ja T-särkides. Maas keegi veel ei istu, sest on märg ja külm,» ütleb Geller ja tuletab meelde, et puugid armastavad plusskraade.

Kuna vaktsineerimine aitab võidelda ainult puukentsefaliiti haigestumise vastu, aga puugid edastavad ka muid haigustekitajaid, tuleb looduses targalt käituda.

Reeglid, mida loodusesse minekul meeles pidada: võimalusel vältida kõrgema taimestikuga või põõsastunud kohti, kuna talveuinakust ärkavad puugid peituvad lehe ja murukõdu all

riietuda võimalikult kinniste sääriste ja varrukatega riietesse. Pükste säärised panna kõrgema soki sisse, ja võimalusel kanda kõrgema säärega kummisaapaid

kasutada puugipeletusvahendeid, aga enne kasutamist lugeda hoolikalt juhendit (tutvuda, kas toodet sobib kanda riietele või nahale). Lastele mõeldud kaitsevahendid ei pruugi sama efektiivselt täiskasvanuid kaitsta. Üldiselt tuleb meeles pidada, et iga peletusvahendi kaitsemäär on individuaalne

varustada lemmikloom puugivastase vahendiga (spetsiaalsed kaelarihmad, kuklasse tilgutatavad tilgad või tabletid)

kontrollida enda ja lähedase keha looduses, samuti kindlasti ka koju jõudmisel