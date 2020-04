Viimased viis aastat on üks isa, kellel nimeks Tom, photoshoppinud loomi, masinaid ja inimesi, et need näeksid välja täpselt sellised nagu tema lapsed on neid kujutanud. Mees on «andnud elu» sardelli meenutavale kassile, meetriste jalgadega pardile ja veel paljudele teistele.