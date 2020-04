OLULISI KÜSIMUSI ⟩ Mehed selgitavad, kas nad saavad peenisega aru vagiinade erinevusest

Sa pole neis küsimustes üksinda – selleks loodi Redditis isegi terve omaette lõim, kus otsitakse vastust küsimusele «Kas meeste jaoks tunduvad erinevad vagiinad penetratiivse seksi ajal erinevad?». Metro võttis kätte ja küsis erinevatelt peenisega inimestelt sama küsimust.

26-aastane Adam ütles, et tõepoolest tunduvad erinevad vagiinad erinevad: «Mõned lihtsalt on paremad – mugavamad ja nendega on lihtsam nö hakkama saada.» Adamiga nõustub sama vana Tom: «Muidugi on erinevusi – mõned on tihedamad, märjemad... Kuigi ilmselt see viimane pole just vagiinade füüsiline erinevus.»

On arusaadav, et niiskus muudab kogemust märgatavalt. Inimeste vagiinad erinevad märguse astmelt, kuna niiskustase varieerub ja sõltub paljudest asjadest. Ühtlasi teeb see penetratsiooni sujuvamaks. Samas aga võib sama vagiina ühel päeval olla niiskem kui teisel – selle taga võivad olla hormonaalsed tegurid kui ka muud määrajad.

33-aastane Brian märgib, et sama käib soojuse kohta. Vagiinade temperatuur on erinev, kuid ühe ja sama vagiina temperatuur võib erinevatel päevadel samuti erineda. «Kühmulisus on miski, mida sa tunned oma sõrmede, kuid mitte oma peenisega,» märgib Brian veel, et on asju, mis vagiinasid eristavad. Seega võib su vagiina olla tekstuurilt eriline, kuid seda erinevust ei pruugi peenisega tajuda.

Peenise tundlikkus ajaga ka langeb. Pärast 25. eluaastat on peenis vähem tundlikum, seega ei ole ühest vastust sellele, kuidas kellegi peenis vagiinas olles end tunneb. Lõuna-Illinoisi meditsiiniülikooli uroloogiaprofessor Tobias Kohler ütleb, et mehed väga harva kurdavad tundlikkuse vähenemise üle. See viitab, et vagiina tekstuur ei mängi mehe seksuaalses rahulduses suurt rolli või pole muutused tundlikkuses märgatavad – võibolla seetõttu, et peenisega juba alguses ei olnud erinevaid tekstuure tunda.

Erinevused, mida aga peenisega tunneb, on soojus, niiskus ja nö haare. «Tihedus on väga varieeruv ja üks väheseid asju, mida kondoom ei muuda,» ütleb Brian. Erinevate naiste vagiina on erineva «haardega», kuid kas see võib aja jooksul muutuda. Lõõgastunud vagiina tundub avaram, kuid mõned vagiinad on juba looduse poolt antuna tihkemad. Rolli mängib siin ka kehatüüp.

26-aastane Carl märgib: «Mõned [vagiinad] on nagu... luised, kõvad. See on nii kõhnade tüdrukutega, ausalt öeldes. Kõige nauditavam on seks tüdrukutega, kes on suuremad kui suurus 10 (Euroopa suurus 43-33).»

Lõppeks aga ei mängi nii suurt rolli see, kuidas sinu vagiina võrreldes teistega tundub, vaid üleüldine seksikogemus. Seda märkavad mehed penetratsiooni ajal – kui hea seks on, mitte kui tihke või soe vagiina on. Soojus, haare, niiskus mängivad kõik seksikogemuse juures rolli, kuid need on samuti ka asjad, mis mitte ei varieeru ainult inimeseti, vaid ka hetketi.