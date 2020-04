PILK TAEVASSE! ⟩ Taevas sirab selle aasta suurim superkuu

Kuigi täiskuu kestab teoreetiliselt vaid ühe momendi, ei ole seda momenti maa pealt vaadeldes võimalik silmaga kindlaks teha. See tähendab, et «täis» kuud saame me taevas vaadata nii täna kui ka homme, kuigi nii eilne kui homne kuu paistab hoolikal vaatlemisel natuke lopergune olevat.

Mis on superkuu? Superkuu põhineb perigeel (orbiidi planeedilähedasim punkt) ja apogeel (planeedikaugeim punkt). Astronoob Richard Nolle definitsiooni järgi on superkuu noor- või täiskuu, mis ilmneb, kui Kuu on oma kõige Maa-lähedasemal punktil või sellele väga lähedal (90 protsendi sees). Astronoom Fred Espenaki definitsiooni järgi võetakse arvutustel arvesse iga käimasoleva kuu perigeed ja apogeed.

Aprillikuine täiskuu on ühtlasi kevade esimene ning kannab seega ka nimetust paša või lihavõtete täiskuu, kuid seda tuntakse ka nimede roosa kuu, murukuu või munakuu all. Praegune superkuu paistab meile 7 protsenti suuremana keskmisest täiskuust ning suisa 15 protsendi võrra suuremana selleaastasest mikrokuust (see on taevas halloweeni paiku). Lisaks sirab ta 15 protsenti eredamana ja 30 protsenti eredamana võrreldes mikrokuuga.

Selleaastaste superkuudega on olnud ka mõnevõrra segadust. Nii teatas Kanada kuninglik observatoorium, et hoopis märtsikuine täiskuu on aasta «suurim», kuid see polnud nii – kuu oli tegelikult 115 kilomeetrit maakerast märtsis kaugemal. Kui Space.com küsis austusväärse väljaande koostajalt Patrick Kellylt, et mis juhtus, vastas Kelly: «Ma ei ole kindel, miks ma märtsikuu valisin.»

«Minu jaoks väljend «superkuu» lisab ainult segadust ja toob kaasa pettumust,» ütles Kelly veel, «kuna silmaga vaadates pole erilist vahet. Tsiteerides Ameerika filosoofi William Jamesi: «Vahe, mis ei tee mingit vahet, pole mingi vahe.»»

Kuid kas see on päris tõsi? Kui superkuu on horisondi lähedal, võib see silmale paista hiiglaslik – mängu tuleb siin nn kuuillusioon. Mingil põhjusel – mida ei mõista hästi ei astronoomid ega psühholoogid – paistab madalal taevas asuv kuu puude taustal uskumatult suur. Ja kuna on tegemist superkuuga, siis ilmselt see mängib illusioonile omalt poolt veel kaasa. Niisiis võib idast tõusev ja läände loojuv kuu paista sulle nii lähedal, et saad seda katsuda. Tee proovi!

Mida astroloogid soovitavad tähele panna

Astroloogid märgivad, et täiskuu on sel korral Kaalude tähemärgis. Täiskuu toob alati astroloogiasse uskujate sõnul kaasa kõrgendatud emotsioone, kuid see ei tähenda alati jamasid – muutused ja läbimurded võivad ka olla positiivsed.

Nii võib täiskuu rahalises mõttes täita ootamatult su soovid ja unistused. On võimalik raha juurde teenida või sattuda heade allahindluste peale. On oluline hoida kõrvad lahti erinevate pakkumiste osas ning aktiivselt turul ringi vaadata. Ole aga kannatlik ja ettevaatlik.