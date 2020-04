Kuus põhjust, miks loobuda rinnahoidja kandmisest

Rinnahoidjatest on naistele sajandite vältel palju räägitud, kirjutab Tip Hero. Tänaseks on see täiesti tavaline naiselikkuse sümbol. Paraku on teostatud uuringuid, mis tõestavad, et rinnahoidja muudab naise rinnalihase «laisaks».

Mis juhtub, kui rinnahoidjast täielikult loobuda?

1. Täiustad rindade kuju

Vastupidiselt sellele, mida meile räägitud, põhjustab hoopis rinnahoidja rindade väljavenimist ja kuju kaotamist. Selleks, et rinnad oleksid ümaramad ja pringimad, tasub neil olla vabalt nagu nad on. Rinnahoidja takistab ilusate rindade vormumist.

2. Magad öösel paremini

Loodetavasti teavad kõik naised, et rinnahoidjaga magamine pole mõistlik. Kuulujutud räägivad, et see põhjustab rinnavähi teket, aga seda pole suudetud teaduslikult ära tõestada. Siiski on teada, et rinnahoidja kandmine põhjustab magamise ajal ebamugavust ja häirib unetsüklit.

3. Mõjutab vereringet

Kitsas rinnahoidja pole normaalse vereringe jaoks hea, sest see surub peamised veresooned kinni. Ükski push up rinnahoidja pole seda väärt, et süvendada südame-veresoonkonna probleeme.

4. Säästad raha

Olgem ausad – rinnahoidjad on kallid! Eriti just kena välimuse ja õige toestavusega. Nüüd võid selle raha kokku hoida, kui oled otsustanud rinnahoidjatest loobuda.

5. Tervislik rinnakude

Uuringud on tõestanud, et rinnahoidja kandmine takistab tervisliku rinnakoe kasvamise võimet. Tervislik rinnakude hoiab ära rinnavähi ja teised rinnahaigused.

6. Mugavus