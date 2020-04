Kurikuulus viljatusarst vahetas doonorspermad enda oma vastu ja eostas sadu lapsi

Tellijale

DNA-testid tõestavad, et Jan Karbaat kasutas doonorite asemel enda spermat. Hollandlane doktor Jan Karbaat viljastas vähemalt 65 naist enda spermaga ja need lapsed kasvasid suure tõenäosusega üles samas piirkonnas. Kardetakse, et tegelik arv võib olla palju-palju suurem, kuna Karbaat aitas oma kliiniku spermapanga abil 30 aasta jooksul toota 10 000 last ja saatis spermakonteinereid kliinikutele laiali üle kogu maailma.