5 asja, mida sõbrad sinu suhte kohta iial teadma ei peaks

Kui sinul ja sinu partneril on raskusi säästmise või laenude maksmisega, siis ei ole see kellegi teise asi. Järgmine kord sõpradega kohtudes ära seda teemaks võta.

See, mis sa teed oma armastatud inimesega suletud uste taga, peaks ka jääma suletud uste taha, kirjutab Pulse. Piisab sellest, et teie kaks olete rahul. Teil pole vaja sõpradelt kinnistust saada, neile detailseid kirjeldusi pildudes.

Kui partnerile ei meeldi sinu sõbrad ja ta suhtleb nendega vaid sinu meeleheaks, siis ära jookse seda neile kuulutama. Las üksteisest lugupidav sotsiaalne läbikäimine jätkub nii, nagu see on. Kui inimesed on üksteise vastu kõigest hoolimata viisakad, siis ei tasu seda ära rikkuda. Sa ju ei taha olla süüdi selles, et sinu sõbrad tema suhtes vaenulikuks muutusid?