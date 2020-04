PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 7. aprill: Veevalaja tülitseb kolleegidega, Kaalud saavad huvitavat infot

Eilsed lubadused oled tänaseks vist unustanud. Plaanipäraselt tegutsemine ei õnnestu. Nüüd on sul hoopis teine tuju, meeleolud muutuvad kiiresti.

Marsi ja Uraani ühenduse mõjul võid tunda suurt sisemist rahutust. Pead alluma käskudele ja keeldudele, see tekitab vastuseisu ja jonni.

Äriasjus võivad toimuda ootamatud pöörded, pead vaeva nägema, et olukord ei väljuks kontrolli alt. Teiste nõuanded ei pruugi aidata.

Õhkkond võib olla ärev, midagi on muutumas, ent sinul ei ole võimalik neid muudatusi juhtida. Pead suutma kohaneda uuenevates oludes.

See, kui pole näha, ei tähenda, et pole olemas! Mahasurutud tunded võivad pinnale tõusta ja olukorra pea peale pöörata.

Üsna raske on koostööd teha. Inimestel on palju huvitavaid mõtteid, ent need ei haaku, igaüks tahab oma tahtmist läbi suruda.