Daniel Viinalass näitab, kuidas endale kaelarätist kaitsemaski valmistada

Videos on näha, et kaitsemaski valmistamiseks tuleb kaelarätt kõige pealt sirgena lauale asetada. Seejärel kitsamast äärest rätik kahe korra mõne sentimeetri laiuselt kokku voltida nii, et tulemuseks oleks kolmekordselt volditud ristkülik. Võta kaks patsikummi ning pane üks ühelt poolt ning teine teiselt poolt ümber rätiku nii, et rätik jaguneks võrdselt kolmeks. Voldi ääred keskele kokku ning säti üks serv teise vahele peitu ja ongi valmis!