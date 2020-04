Tellijale

Kolmapäeva hommikul kell 5.35 on täiskuu ja tegemist on selle aasta kõige suurema superkuuga ehk et kuu on maale väga lähedal, paistes taevas nii suuremana kui tavaliselt. Kuu jõuab täisfaasi Kaalude tähemärgis. Kaalud sümboliseerivad võitlemist selle eest, mis on õiglane; kompromisside leidmist kahe äärmuse vahel. Olulist rolli mängivad veel ühendus ambitsioonika Marsiga ja romantilise Veenusega, mis tähendab, et su süda on täis kaastunnet ja empaatiat. Enim naudivad praegust aega Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja, samas kui Vähk, Skorpion ja Kalad on praegu oma tunnetega jännis.