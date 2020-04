Müüt või tõde? Kätekreem pärsib desinfitseerija mõju

Õnneks on turul palju erinevaid kätekreeme, mis aitavad nahka niisutada ja rahustada. Siinkohal on aga paljudel tekkinud küsimus, et kui kasutada kätekreemi vahetult pärast desinfitseerimisvahendit, kas see siis peatab tolle võime baktereid ja viiruseid tõhusalt tappa? Küsimusele aitavad vastust leida dermatoloogid ja keemikud.

Alkoholil põhinev kätepuhastusvahend vähendab kiiresti ja hõlpsalt mikroobide arvu nahal, kuid mitte alati ei tapa neid kõiki. Põhjus, miks desinfitseerija pole nii tõhus kui kätepesu, peitub selles, et see ei eemalda füüsiliselt mikroobe sinu kätelt. Lisaks ei kasuta inimesed desinfitseerijat tihtipeale piisavas koguses.

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) hoiatab, et kätedesinfitseerija ei pruugi ka siis piisavalt tõhus olla, kui käed on väga määrdunud või õlised. «Kuigi teaduslikke tõendeid selle kohta napib, siis minu arvates on see üsna loogiline,» ütles keemik Ginger King. «Alkohol tapab baktereid ja viiruseid, kuid kui käel on veel midagi, millest kinni haarata (näiteks kätekreemi), siis on võimalus, et need suudavad ellu jääda.»

See tähendab, et teoreetiliselt võib kätekreem desinfitseerija mõju häirida, kuid paljude ekspertide arvates on see siiski väga ebatõenäoline. «Alkoholipõhise kätedesinfitseerija mõju ilmneb koheselt, seega te tõenäoliselt ei kahjusta selle tegevust kätekreemi pealekandmisega,» avaldas oma seisukoha keemik Ni'kita Wilson.

Dermatoloog Susan Mayou nägemus kätedesinfitseerija korrektsest kasutamisest: «On väga oluline, et kätedesinfitseerija jõuaks enne kätekreemi kasutamist täielikult ära kuivada. Vaid nii saab kindel olla, et desinfitseerija mõju on maksimaalne. See ei tähenda, et oodata tuleks nii pikalt kui näiteks 10 minutit.»

«Et kätedesinfitseerija oleks efektiivne, tuleb seda esmalt kasutada õiges koguses (pudelil peaks korrektne kogus märgitud olema). Seejärel tuleb see kanda puhastele kätele, sest õli, mustus või isegi niisutajad, võivad selle efekti vähendada,» ütles dermatoloog Joshua Zeichner ja jätkas: «Tehes eelnevad sammud õigesti, ei tohiks hilisem kätekreemi kasutamine desinfitseerija töötamist mõjutada, kuna see kuivab ja saavutab oma efekti mõne sekundi jooksul.»

Kokkuvõtvalt võib vast öelda, et kätekreemi kasutamine ei mõjuta oluliselt kätedesinfitseerija toimet, kui viimast kasutati piisavas koguses ning hõõruti nii kaua, et käed said kuivaks.