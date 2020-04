Tellijale

Stressitase on mõõdukas, unistused on suured ja selleks, et oma unistusi oleks võimalik täita, pead oma aega väga optimaalselt kasutama. Küsi endalt: millega sa tegeled? Millist informatsiooni sa iseendale igapäevaselt toidad? Esivanemate kindel sõnum on, et võiksid praegu suunata oma fookuse ja energia õppimiseks, informatsiooni analüüsimiseks. Uued oskused ja teadmised osutuvad sinu praeguses keerulises olukorras hiljem kasulikuks.