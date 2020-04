Selgita välja, kas sul esineb haruldane kofeiini allergia

Mitmed taimed, kohvioad, teelehed ja kakaokaunad sisaldavad kofeiini. Kohvi joomine on meie kultuuris täiesti tavapärane tegevus ja seda juuakse mitu korda päevas, arvates, et see muudab meid tegusamaks. Kohv stimuleerib aju ja kesknärvisüsteemi, pannes inimese end erksana tundma ning aitab kaasa keskendumisvõimele.