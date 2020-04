Saavuta kontroll oma mõtete ja ärevuse üle vaid 15 minutiga

Ajakirjanik Victoria Moorhouse kirjeldab oma blogis, et tihti aitab tema tuju parandada emale helistamine. «Kui olen väga halvas tujus, helistan oma emale. Piisab vaid 15-minutilisest kõnest ning tunnen end juba palju paremini. Kui see ei aita, hakkan otsima oma halvale tujule põhjalikumat selgitust, et ennetada «musta auku» langemist,» selgitab naine.

Victoria räägib, et on palju mõelnud postiivse mõtlemise mõjule ning see on pannud teda huvituma erinevatest stressi leevendavatest meetoditest. Samuti on proovinud läbi erinevaid stressi maandavaid tegevusi, näiteks joogamati rullimist, et närvilisust vähendada.

«Kui sa oled kunagi käinud joogatunnis ning seal oma frustratsioonile lahenduse leidnud, lähed suure tõenäosusega sinna halva tuju korral tagasi,» tõdeb joogaõpetaja Tiffany Cruikshank.

Victoria Moorhouse meenutab, et otsustas ühel äreval laupäeva hommikul tuju tõstmiseks joogat proovida. Naine kannatas sel hommikul suure peavalu all ning pärast treeningut avastas, et see on kadunud. Seejärel tekkis tal küllaltki suur paanika, sest ei uskunud, et jooga tõepoolest tema peavalu kadumise põhjuseks oli.

«Jooga praktiseerimisel on väga palju positiivseid aspekte, näiteks tunnetatav hetk, mil suudad teadvust fokuseerida vaid ühele asjale ning lihtsalt hingata. See stimuleerib ja rahustab suurel määral ka sinu närvisüsteemi,» selgitab Cruikshank. Samuti usub joogatreener, et energiavahetus suudab samuti stimuleerida energeetilisi kanaleid.

Järgmine kord, kui tunned end veidi halvemini, proovi Tiffany Cruikshanki 15-minutilist joogaharjutuste soovitust. Selleks proovi kõigepealt mõelda lausele «tutvun olukorraga ja kohaga, kus ma olen, et leida teadvus selle osas, kus kohast soovin end tegelikult leida ning viia end sinna läbi hingamise ja rahulike liigutuste». «See tõesti toimib! Matilt lahkudes tunned end palju puhtamate mõtetega ning sul on kordades rohkem energiat,» tõdeb treener.

Looteasend

«Oluline on see, et asendit sisse võttes pead endale teadvustama, kuidas sa end päriselt tunned,» sõnab Tiffany.

Lasku põlvili ning toeta otsmik mugavalt matile. Lõdvesta oma käsivarred ning sea need jalgadega samale joonele, suunaga varvaste poole või ette. Hoia asendit 1-2 minutit ning hinga ja tunneta seljas meeldivat venitust.

FOTO: Unsplash

Läbi ribide hingamine

«See on üks parimaid viise oma energiakanalite avamiseks läbi hingamise ja venituste,» tõdeb Cruikshank.

Istu sirgelt matile ning aseta üks jalg kõverdatult üle teise jala ning aseta käed ühele küljele. Lõdvesta oma pea ning käed ja hinga rahulikult. Kujuta endale ette näiteks grillil valmivaid maitsvaid ribisid. Hoia asendit 2-3 minutit ning vaheta pooli.

Hingamine koos madala väljaastega

See on mõnus viis väikese venituse tekitamiseks rinna, südame ja õlapiirkondades.