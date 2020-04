Elu

Karjäär

Järgnesid edukad aastad ABBA koosseisus, millega anti välja kümme albumit ning hulganisti hitte. Teiste hulgas näiteks «SOS», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Chiquitita» ja paljud teised. Ansambel tegutses 10 aastat ning olid tuntuse poolest The Beatles'i järel teisel kohal maailmas. Bänd läks laiali 1982. aastal kuigi 2018. aastal teatati võimalikust taasühinemisest, mis lõpuks siiski teadmata põhjustel olemata jäi. ABBA on plaate on müüdud kokku üle 370 miljoni eksemplari.

Pärast ABBA-t ilmusid veel seitse albumit, aga erilist edu need naise karjäärile paraku ei toonud. Tema 2013. aastal ilmunud albumil avaldati lugu «I Should've Followed You Home», mida esitas koos ansambli Take That liikme Gary Barrowiga. Tänu sellele laulule naases Agnetha üle 25 aasta taas lavale BBC «Children in Need Rocks» raames samal aastal Londonis.