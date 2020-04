Koroonahaige medõde sai USA jutusaates ootamatu üllatuse osaliseks

51-aastane näitleja ilmus üllatuskülalisena saatesse «Jimmy Kimmel Live!», et rõõmustada ühte Utahis elavat kardioloogia eriala õde, kes nakatus koroonaviirusesse.

Meditsiiniõde Kimball Fairbanksi ütles Kimmelile, et hakkas ennast halvasti tundma paar päeva pärast eelmisel nädalal tehtud töövahetust haiglas. «Mul oli selline tunne, nagu oleksin rongi alla jäänud,» kirjeldas oma enesetunnet kahe lapse ema. «Kuid ma arvan, et mul on siiski kerged sümptomid. Praegu on enesetunne täitsa talutav, see on hea,» lisas naine.

Et naist natuke rõõmustada, teatas Kimmel Fairbanksile, et tal on tema jaoks üllatus. Mõne sekundi pärast ilmus ekraanile Jennifer Aniston, kes liitus videopildiga otse oma kodust.

«Tere, kullake. Nii tore on sinuga kohtuda,» ütles Aniston ja jätkas: «Ma lihtsalt pean ütlema, et jumal õnnistagu teid kõiki, kes te teete, mida te seal teete. Ma isegi ei tea, kuidas väljendada oma tänu kõige selle eest. Te seate oma elud ohtu, et teisi aidata. Sa oled lihtsalt fenomenaalne!»

«Vau, nii tore on sinuga kohtuda,» ütles Kimball šokeeritult, lai naeratus näol ja käsi rinnal. Kimball tänas Jenniferi nende ilusate sõnade eest.

Seejärel küsis «Sõprade» staar Fairbanksilt, et kuidas too end tunneb. «Ärkasin täna üles ja otsustasin, et ma pole enam haige,» vastas naine seepeale.

Fairbanks selgitas, et kuna tema Covid-19 test osutus positiivseks, siis ei saa ta mõnda aega enam haiglas töötada. Ta on karantiinis, ega saa ka oma perekonnaga kaks nädalat koos olla. Fairbanksil on kaks tütart, üks 4-aastane ja teine 18-kuune.

Kui Kimmel küsis, et kuidas karantiinis olev meditsiiniõde endale süüa valmistab, siis vastas naine, et põhiliselt laseb ta kulleril tuua. Seepeale ütles Aniston: «Oh, see on hea, sest tead mis? Sa saad Postmatesi kinkekaardi – 10 000 dollari väärtuses!» Kimmel lisas, et tegelikult saavad Postmatesi kinkekaardid lausa kõik õed, kes Fairbanksiga samal korrusel töötavad. Kimball oli taaskord äärmiselt üllatunud, öeldes vaid «Vau!»