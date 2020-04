Aleksandr Popov. Tahaks juba kooli tagasi!

Koolis käimisega on kevadise päikesepaiste saabudes pahatihti ikka nii, et mida ilusam ilm seda vähem tahaks klassiruumis passida. Eriti veel siis, kui kevadväsimus hinge tikub ja ainus asi, mis peas keerleb, on soov tunnist ära saada. Tunda vabadust ja olla sina ise. Ilma, et peaks palehigis järge pidama mis iganes hariva heietamisega, mis klassi ees oleva õpetaja huulilt eetrisse lendub, kirjutab kolumnist Aleksandr Popov.