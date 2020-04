NAISTEJUTUD ⟩ Suur ja tilkuv pahmakas ehk kuidas karantiini ajal nende kehakarvadega siis ikkagi lood on?

On niikuinii mõistmatu, miks ühiskond meile karvutustamist peale surub, praeguses olukorras aga tundub raseerimine kohati eriti mõttetu. Toome välja mitteraseerimise plusspooled - kas sa näiteks teadsid, et see muudab sind meeste jaoks automaatselt ja animaalselt ligitõmbavamaks? Lisaks on see tervislikum, kes oleks võinud seda arvata!