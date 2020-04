Soovitused lapsevanemale, kuidas võsukest kodusel e-õppel toetada

Nendest õpitakse, suheldakse õpetajate, klassikaaslaste ning sõpradega, lahutatakse meelt mänge mängides, muusikat kuulates, infot otsides, jagatakse pilte ja videoklippe jne. Oluline on seda kõike teha targalt ja ohutult ning vältida olukorda, kus lapse kogu päev kulgeb lapsel ekraani taga. Järgnevalt anname lapsevanematele mõned soovitused, kuidas oma last praeguses olukorras kodusel e-õppel toetada.

Selgitage lapsele, miks tuleb praegu kodus olla

Rääkige lapsele koroonaviirusest tema vanust arvestades ja looge usalduslik suhe, et ta julgeks alati küsida asjade kohta, millest ta aru ei saa või millest ärevusse satub. Näiteks uudised või inimeste käitumine sotsiaalmeedias. Arutage, kas tasub nalja heita, kui inimesed ostavad wc-paberit kokku või lehvitavad mobiiltelefoniga aknal.

Koostage koos lapsega päevakava ning pidage sellest kinni

Et kõik plaanitu ja vajalik tehtud saaks, tehke koos lapsega päevakava. Selleks saab kasutada ka näiteks ajahalduse äppe, näiteks toggl plan, millega saab mõõta, kui kaua mingile tegevusele veebis aega kulub. Oluline on jälgida, et lapse kogu päev ekraani taga ei kulgeks. Silmad vajavad puhkust, samuti on kehale vajalik liikumine. Püüdke leida võimalusi perega värskes õhus viibida, näiteks jalutuskäik metsas, hoides siiski teistega piisavat distantsi.

Hoia nutiekraan, klaviatuur ja arvutihiir puhtad

Hügieeni tagamiseks on vajalik sagedasti puhastada kõik seadmed. Eriti need, mida kasutavad mitmed inimesed. Näiteks mobiiltelefonide ekraanidel võib elutseda rohkelt baktereid. Ekraanide puhastamiseks sobivad hästi mikrofiiberlapid.

Kasutage e-õppeks kodust interneti püsiühendust

Kodusel e-õppel võiks iga seadmega kasutada kodust interneti püsiühendust (wifi, kaabelühendus). Mobiilse andmeside kuumaht võib videote vaatamisega kiirelt otsa saada. Vajadusel võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et arutada koduse interneti kiiruse üle.

Oma andmete kaitseks kasutage tugevaid salasõnu

Erinevates e-keskkondes oma andmete kaitseks tuleks kasutada tugevaid paroole, mida poleks teistel kerge ära arvata, kuid mis endale kergelt meelde jäävad. Salasõnad peaksid olema piisavalt pikad ja sisaldama nii suuri kui väikseid tähti ja sümboleid. Ühise arvuti kasutamisel võiks luua pereliikmetele eraldi kontod. Kui kasutate palju erinevaid keskkondi, on soovitatav kasutusele võtta paroolihaldur.

Rääkige lapsega sellest, kuidas kasutada veebikonverentsi ajal veebikaamerat

Arutlege lapsega, milline oleks mõistlik vaade, mis veebikaamerast võiks teiste osalejateni jõuda. Veebikaamera fookus tuleks sättida lapsele endale, sest ei ole vajalik, et teised osalejad saaksid ülevaate, milline on lapse kodu. Mõistlik on kasutada kõrvaklappe, et muud kodused helid ei jõuaks teiste osalejateni.

Leppige lapsega kokku piltide tegemise ja jagamise reeglites