PANDEEMIA PITSITAB ⟩ Õige pea võivad turult kondoomid otsa saada

Malaisia firma Karex Bhd valmistab maailmas iga viienda kondoomi, kuid alates eriolukorra kehtestamisest pole nende kolmest vabrikust tulnud ühtki uut kondoomi. See tähendab, et juba on maailmas puudu 100 miljonit preservatiivi, mida tavaliselt müüakse näiteks Durexi kaubamärgi all, kirjutab Reuters.

«Vabrikute töö taastamiseks läheb aega ning meil on keeruline nõudlust vaid poolte töötajatega täita,» ütles firma juhataja Goh Miah Kiat. «Üle kogu maailma tekib kondoomidest puudus ja see saab olema hirmutav.» Kõige rohkem painab ta hinge mure humanitaarprogrammide pärast, mis tegutsevad näiteks Aafrikas. «Puudus ei kesta vaid paar nädalat, vaid võib püsida kuid,» hoiatas Goh.

Durexi veebipood on avatud ning nõudlus püsib. «See on hea, sest meeldib see teile või mitte, kondoomid on eluliselt vajalikud,» ütles Goh. «Arvestagem, et praeguses olukorras ei taha inimesed lapsi saada. Ajad on lihtsalt liiga ebakindlad.»