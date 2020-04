Astronaudid innustavad: praegu saate teie kõik olla nagu meie

61-aastane Thomas Reiter, kes oli esimene kosmoses kõndinud sakslane, meenutas, et üks tähtsamaid asju oli tema jaoks kindlast rutiinist kinni pidamine. «Ma arvan, et rutiinist teadlik kinni pidamine on praeguses olukorras üks tähtsamaid asju,» ütles praegune pensionär Reutersile. Kuid oluline on ka nädalavahetusel endale midagi erilist lubada.

«Nädala sees valisime me toidukonteinerist välja toidud, mida üks või teine rohkem armastas, ning nautisime neid reede õhtul ja laupäeval,» rääkis Reiter, kes kasutas perekonnaga ühenduse pidamiseks Skype’i. Lisaks soovitab ta kodust isolatsiooni kasutada ära lugemiseks.

«Sul peab olema võimalus lõõgastuda,» rõhutas ta, kuid lisas, et teistega koos elades tuleb panna grupp esikohale. «Tööta meeskonnana – sa pead mõtlema teiste peale!»

50-aastane Matthias Maurer peab oluliseks väikesed erimeelsused enne ära klaarida, kui need suureks plahvatuseks võivad muutuda. «Meil kõigil on mingi veidrus, millega ise oleme harjunud, kuid mis teistele käib pinda,» ütles Maurer, meenutades, kuidas tema suur banaanidearmastus ärritas üht kolleegi, kes ei sallinud banaanilõhna. «Kui ta poleks seda mulle nii viisakalt öelnud, oleksin ma pidevalt talle pinda käinud.»

Alexander Gerst ei unustanud mainida ka ärevust, mis paljudel selles olukorras on. 43-aastane mees oli rahvusvahelise kosmosejaama juht. Enne iga missiooni peavad ka astronaudid kõige hullemad stsenaariumid läbi mõtlema ja neiks valmis olema. «Siis on sul tunne, et sa kontrollid olukorda,» selgitas Gerst. «Ja praegune olukord on sarnane. Meil on väga efektiivne võimalus viiruse levikut piirata. Ja selleks on kodus püsimine.»