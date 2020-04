COVID-19 ⟩ Saksamaa prostituudid on pandeemia tõttu jäänud töötuks ja kodutuks

Reuters kirjutab, et Saksamaal on prostitutsioon olnud seaduslik kaks aastakümmet. Ametivõimud aga sulgesid lõbumajade uksed märtsikuus – tegemist pole eluks vajaliku teenusega.

«Koroonaviirus on minu jaoks tähendanud katastroofi,» ütles Lääne-Saksamaa linna Bochumi linna poolatarist prostituut, keda tema kliendid tunnevad Nicole’i nime all. «Mul pole märtsi keskpaigast olnud mingisugust sissetulekut ja mul pole kuskil magada.»

Enne eriolukorda maksis ta bordellile päevas 90 eurot toa eest, kus klientidega kohtuda. Samas naine ka elas. Nüüd on ta elanud lõbuasutuse mänedžeri juures.

Suletud bordell Frankfurtis FOTO: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Saksamaa prostituudid on füüsilisest isikust ettevõtjad, kes maksavad makse ja kellele teoorias laieneb abipakett, millest riik plaanib aidata vabakutselisi inimesi, kel pandeemia tõttu toitu ja tööd napib.

«Ma loodan, et töötukassa aktsepteeriks mu tuludeklaratsiooni – siis saan ma taotleda töötu abiraha,» selgitas Nicole. «Kui see teoks saab, õnnestub mul vast korterisse kolida.»

Aga on ka prostituute, kes töötavad ebaseaduslikult. Lisaks pole sageli need, kes makse maksavadki, sageli oma õigustest teadlikud. Mõned prostituudid on pöördunud tagasi tänavatele kliente püüdma, et kuidagi ära elada, kuniks bordellid uksed taas lahti teevad.

Kondoomid Frankfurti bordellis, mis on viiruse tõttu suletud FOTO: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

«Nõudlus tasulise seksi järele on alles, seda hoolimata riskist viirusega nakatuda,» ütles Heike Koettner, kes võitleb heategevusorganisatsioonis prostituutide õiguste eest. «Mõned naistest võtavad selle riski.»

Berliinis tegutseva erootikatöötajate lobigrupi esindaja Susanne Bleier Wilpi sõnul on Saksamaal hinnanguliselt 100 000 kuni 200 000 prostituuti, neist 80 protsenti on välismaalased – bulgaarlased, poolakad, rumeenlased ja ukrainlased. «Paljudel on õnnestunud koju tagasi pöörduda, kuid teised on kodutud,» ütles Bleier Wilp. «Me räägime sellest kolmest-neljast protsendist, kes on kõige haavatavamad. Nad tulid siia tühjade kätega, lootuses teenida natuke raha. Nüüd elavad nad sõpradega või tänavatel. Mõned õnnelikud saavad elada bordellides.»