Tee endas 5 imelihtsalt muudatust, et õnnelikumat elu elada

Kuidas muuta mõttemaailma, et oleksid alati tasakaalus ja fokuseeritud? Astu need esimesed sammud, mis tagavad sulle elu täis õnne ja kirge:

1. Ole iseenda vaatleja

Selle asemel, et enda igale mõttele reageerida, vaatle neid eelarvamusteta. Alati, kui su pähe tekib mõni negatiivne või positiivne mõte, ütle endale: «see on huvitav, et ma praegu just nii mõtlesin». Ole nagu liikumatu ookean ja vabasta end hinnangutest, mida endale pidevalt annad.

2. Treeni aju positiivselt mõtlema

Aju treenimine positiivsemalt mõtlema muudab sind õnnelikumaks inimeseks. Oled kindlasti märganud, et osad inimesed tunnevad end teisi kritiseerides halvasti, aga osadel ei liigu kulm ka mitte. Enamik inimesi ei tea, et kriitikale reageerimine on lihtsalt harjumus. Osadel on harjumus kriitikat isiklikult võtta, teised oskavad jällegi jääda õnnelikuks.

3. Leia oma elu eesmärk

Hea elu elamiseks vajad eesmärki. Kindla sihiga inimesel pole aega keskenduda ebaolulistele asjadele. See kahandab stressi ja muudab palju õnnelikumaks. Positiivne meelestatus loob su ellu rõõmu juurde.

4. Usalda enda tunnetust

Kui su elus on asju, mille osas tunned ebamugavust, ära proovi selle vastu võidelda. Kõik vastused on sinu sees alati olemas olnud.

5. Mõista erinevust kõrgeima mina ja ego vahel

Ego on sinu sügav loomne olemus, mille mantraks ellujäämine ja hirm. Ego hääl on vali ja seda on raske mitte märgata.