RETSEPT ⟩ Rikkaliku värvipaletiga ja oivaliselt maitsev ratatouille

Toit ei pea alati olema ühevärviline. Olgem ausad - mida värvilisemat toitu me valmistame, seda rohkem ka teda süüa soovime. Tänaseks retseptiks on eriti rikkaliku värvipaletiga ning oivaliselt maitsev ratatouille, mis on pärit Taimse Teisipäeva retseptiriiulilt.