Neljaliikmeline pere magab ühes voodis: see lahendas meie jaoks nii palju probleeme!

„Mama, wenn ich erwachsen bin, dann will ich so werden wie du!“ „Hmm, beides geht aber nicht mein Schatz!“ - - Wir wünschen euch ein schönes Wochenende aus Chaos City! Die Kinderzimmerumgestaltung nimmt Ausmaße bis ins Wohnzimmer an! Spielzeug und Kram, wohin das Auge reicht! 4 Kinderzimmer-Küche-Bad. Oder auch Welcome To Our Home! Sammelt sich bei euch auch so viel Klump an? Und wie war noch der gute Vorsatz vor den Kindern? Immerhin upcycled der Hund das (teure) Holzspielzeug immer fein! Jetzt aber erstmal Quatsch machen. Guckt mal, wie die Augen vom Hannchen leuchten. Wer braucht schon einen Superhelden, wenn er einen Bruder hat? - - - #qualitytime #familygoals #kindundhund #brüder #jungsmama #weekendmood #mamaleben #familytime #mamablogger

A post shared by ☼ Saskia ☼ (@mamiplatz) on Sep 28, 2019 at 11:18am PDT