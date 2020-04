Ekspert hoiatab: punane vein teeb su hammastele karuteene

Dr Sivan Finkel selgitab väljaandes E!, et kui sa oma hammaste eest hoolt ei kanna, siis kulutab punane vein su hambaemaili ja muudab hambad nõrgemaks. Liigne alkohol on muidugi tervisele kahjulik, kuid kui sa tõesti tahad vahepeal klaasikest Shiraz’d nautida ja tagada oma hammaste tervis, siis pane paari asja tähele.

«Vein on happeline, mis tähendab, et see tekitab hammastele nõrgemaid kohti,» selgitab dr Finkel. «Selle tõttu pääsevad kemikaalid, mida leidub ka teistes hambaid plekiliseks tegevates jookides (näiteks tee ja kohv), pääsevad tänu sellele sügavamale hambasse.» Ja süüdlane pole siin mitte ainult punane vein, valge vein on veelgi happelisem. See ei määri su hambaid koheselt, kuid nõrgestab neid ning teistes jookides sisalduvad ained pääsevad kergemalt hammast kahjustama.