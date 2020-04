90-aastane koroonahaige keeldus hingamisaparaadist ja ohverdas oma elu nooremate heaks

Suzanne oli arstidele teatanud, et ta ei soovi kunstlikuks hingamiseks vajalikku ventilaatorit kasutada. «Hoidke see nooremate patsientide jaoks. Olen juba hea elu elanud.» Naine oleks hingamisaparaati väga vajanud, aga ta keeldus.

Matused, pulmad ja sünnipäevaüritused on kogu maailmas tühistatud, kuna valitsused teevad kõik endast oleneva, et viiruse levik peatada. 02. aprilli seisuga on Belgias avastatud 15 348 positiivset koroonaviiruse testi. Kahjuks on eluküünal kustunud juba 1011 inimesel. Kogu maailmas ollakse hädas hapnikuventilaatorite puudumisega.