HEA TEADA ⟩ Sa peaksid oma kodukontorirõivaid pesema märksa sagedamini, kui seda ilmselt teed

Portaal Bustle uuris, millise intervalliga kodus kantavaid riideid vahetama peaks.

Tundub, et praeguse sündmuste arengu juures ei pääse me koolidesse-kontoritesse veel niipea ning vabaajarõivad on veel mõnda aega põhilised asjad, mida igapäevaselt kanname. Seega on hea hetk õppida oma armsate dressipükste ja kampsikute eest korralikult hoolt kandma, et nad sind ja sinu logelemisharjumusi veel kaua saata saaksid, sest kui kannad samu rõivaid päevast päeva, tuleb nende pesurežiim kindlasti kriitilise pilguga üle vaadata.

Dr. Joshua Zeichner, nahaarst ning teadur Mount Sinai haiglas New Yorgis, rääkis portaalile Bustle, et mida lähemalt riideese su nahaga otsekontaktis on, seda tihedamalt peaksid seda ka pesema. «Kui sa higistad trenni tegemise tõttu kõvasti või näiteks ei käi nii tihti duši all kui tavaliselt, siis lähevad riideesemed su seljas ka kiiremini räpaseks,» selgitab Zeichner. «Aluspesu peaks vahetama ning pesema iga päev ning ideaalis käib sama ka sinu dressipükste kohta. Jalgade vahel ning intiimpiirkonnas võivad dressid saastuda erinevate mikroorganismidega, sealhulgas pärmseente ning bakteritega.»

Kui igapäevane püksipesu pole sinu jaoks võimalik, olgu põhjus siis selles, et sul pole lihtsat ning kiiret ligipääsu pesumasinale või sai pesuvahend otsa, siis pole dressipükste kandmisperioodi pikendamine päeva või paari võrra otseseks probleemiks.

«Retuusid ning dressipüksid on väga aluspesu moodi, sest on avatud su kehatemperatuurile ning nii igapäevasele kui ka treeningutest tulenevale higistamisele,» ütleb Katie Brown, Sacramentos asuva pesumaja omanik. «Seetõttu peaks neid samuti peale igat kasutuskorda pesema. Ent kui kannad neid vabaajarõivastena siseruumides ilma, et nendes trenni teeksid, võid rahuliku südamega pesu või paar vahele jätta, et säilitada materjali elastsust. Tegemist on isikliku eelistusega.»

Kui kaua tohid oma dressipükse kanda, enne kui nad pessu viskad?

Taaskord, üks päev on ideaalne aeg, kuid hea on silmas pidada nelja päeva pikkust maksimumaega, annab Californias tegutsev nahaarst dr. Peterson Pierre nõu.

«Sa võid dressides või teistes vabaajarõivastes veeta umbes kolm või neli päeva, enne kui peaksid neid pesema,» ütleb dr. Pierre. «Sellest pikema aja jooksul võivad rõivale koguneda rasu, bakterid, kõõm või higi, mille tagajärjel võid leida end sügeleva naha või isegi aknepuhanguga. Väga oluline on oma lemmikriideid pesta umbes kaks korda nädalas isegi siis, kui sa kodust välja ei lähe.»

Kuidas oma armastatud vabaajariideid tiheda pesemise käigus heas vormis hoida?

Pesuvahendeid ning teisi puhastusaineid tootva ning müüva veebipoe the Laundress asutajad Gwen Whiting ja Lindsey Boyd jagavad samm-sammulist pesustrateegiat, mille abil oma lemmikriideid heas vormis hoida, pesutsüklite arvust olenemata.

1. Eeltöötle plekke - Whiting ja Boyd soovitavad rõivastele tekkida võinud plekke enne pesumasinasse viskamist eeltöödelda, et vältida kuivanud pleki hiljem kangast välja saamiseks mitmeid intensiivseid pesukordi.

2. Võtmetähtsusega on ka õrnatoimelise ning materjaliga kokkusobiva pesuaine kasutamine, mis ei kulutaks riiet pesu ajal asjatult. Poodidest leiab mitmeid erinevaid vahendeid, näiteks on olemas eraldi pesuained puuvillastele, õrnadele ja sünteetilistele kangastele, spordirõivastele ning paljudele teistele spetsiifilistele kangastele.

3. Aseta vabaajarõivad enne pesumasinasse panemist võrgust pesukotti, et vältida kangaste pesumasina trumlisse kinni jäämist või lausa rebenemist.

4. Siidi, villa ning õrnast sünteetilisest materjalist esemeid tuleks alati kuivatada õhu käes, asetades need horisontaalselt kuivatusrestile või näiteks puhtale käterätikule. Teistest materjalidest valmistatud vabaajarõivad võib enamasti visata keskmisel või madalal kuumusel töötavasse kuivatisse, ent õhu käes kuivatamine on kõigile materjalidele igal juhul õrnatoimelisem ning aitab säilitada nii rõivaste kuju kui ja värvitooni.

Miks on oluline oma armsaid dressipükse regulaarselt pesta isegi siis, kui sa harva kodust välja lähed?

«Higi ning keha poolt toodetav loomulik rasu koguneb, kui riideid mitu korda kanda, mis tekitab plekke ning lõhna eritavaid bektereid,» ütleb Whiting. «Seetõttu ongi oluline oma riideid regulaarselt pesta.»