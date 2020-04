Meghan Markle’i stilist paljastab hertsoginna soengu saladuse

A post shared by George Northwood (@georgenorthwood) on Mar 31, 2020 at 9:51am PDT

Northwood tunnistas Telegraphile, et oli alguses enne Meghaniga kohtumist üsna närvis, kuid kui hertsoginna ütles, et on lihtne California tüdruk, pinge hajus. «Ma lihtsalt armastan neid California juukseid!» õhkab stilist.

«Me tahtsime, et Meghani soeng vastaks etiketinõuetele, kuid samas tahtsime me teda näidata rahvaprintsessina, kellega on lihtne samastuda,» selgitab juuksur. «Tema soengustiil pidi olema protokollikohane, kuid tahtsime, et see oleks ka moodne. Ma kutsuksin lõpptulemust rafineeritud ebatäiuslikkuseks.»