Abiellujad peavad praegu pulmi pidama vaid teineteisele toetudes

"Abielude registreerimised toimuvad üksnes noorpaari osavõtul. Külalised pole lubatud," räägib Kask hetkel kehtivatest karmidest nõudmistest, lisades, et erinevad ohutusabinõud on võetud maksimaalsel määral kasutusele nii inimestevahelise kauguse osas kui ka näiteks dokumentide varasema paigutamisega laudadele.

Küsimuse peale, et kui paljud inimesed üldse praegusel ajal oma kooselu ametlikuks teha soovivad, vastab Kask, et ei oska hetkel mahtusid hinnata, sest vastavasisuliste numbrite üle arvestust ei peeta. "Registreerimisi on tühistatud, teistele kuupäevadele edasi lükatud, ent on ka alles jäänud varasemalt planeeritud ajad," ütleb Kask.