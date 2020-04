Abiellujad peavad praegu ilma lähedasteta pulmi pidama

Muidugi järgitakse ka teisi ohutusnõudeid – inimesed peavad seisma teineteisest ohutul kaugusel ning dokumenditki sätitakse lauale varem, et noorpaar kontaktivabalt allkirja anda saaks.

Kokku ei hoita ka desinfitseerimisvahendite pealt ning iga noorpaari järel käiakse üle lauad, ukselingid, käsipuud, trepid ja toolid. «Ehk kõik, mida kasutatakse,» ütleb Kask, kes kahjuks ei toonud välja, kui palju on praegu abiellu astuda soovijaid vähemaks jäänud. «Registreerimisi on tühistatud, teistele kuupäevadele edasi lükatud, ent on ka alles jäänud varem planeeritud ajad.»