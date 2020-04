Miks on telefoni desinfitseerimine oluline ning kuidas seda teha ilma seadet kahjustamata?

Isegi kui sa oled kodus, katsud sa päeva jooksul päris paljusid asju. Samamoodi poes käies või jalutades. Aga kas oled tähele pannud, et haarad telefoni tihti ilma, et mõtleksid sellel elutsevatele bakteritele? Veel hirmutavam on see, et Maailma Tervise Organisatsioon on selgelt välja öelnud, et kõvasid pindasid puudutades võib kaudsel viisil nakatuda koroonaviirusele sarnasesse haigusesse. Nende pindade hulka kuuluvad ka näiteks mobiiltelefoni ekraan, ukselingid, tooli seljatoed jms. SARS-CoV bakter suudab elada mobiiltelefoni ekraanil kuni 96 tundi ehk neli pikka päeva.

See tähendab ka seda, et mida rohkem sa puhastamata telefoni katsud, seda lihtsam on koroonaviirusel sinu organismi pääseda. Näiteks käte kaudu, kui haarad telefoni ja kasutad seda ning see on näole lähedal iga kord, kui helistad. Viirus võib olla samuti eri pindadel sinu kodus, kuhu iganes oma telefoni jätad. Seega on oluline puhastada kogu telefoni korpust.

Kuidas puhastada?

Kõige olulisem on meelde jätta see, et telefon peab olema eemaldatud nii laadijast kui ka teistest lisadest (nt kõrvaklapid). Samuti tuleks enne puhastamist korralikult läbi mõelda erinevad võimalused, kuidas pesta seadet nii, et vedelik ei satuks telefonis olevate aukude kaudu seadme sisemusse.

Ajal, mil seep ja vesi on ilmselt parimad olemasolevad vahendid Covid-19 vastu võitlemiseks, ütleb Jet City tehnikapoe omanik Matt McCormic, et telefonist tuleb neid siiski eemale hoida. «Vesi tekitab sinu telefonile suuri korrosioonikahjustusi ning teisi probleeme,» sõnab ta. Samas soovitab McCormik proovida 70-protsendilise alkoholisisaldusega puhastusvahendi õrna pihustamist telefonile ning kohest puhta lapiga kuivatamist.

Nende puudumisel soovitab GetSongKey tehnikaosakonna juhataja Thomas Bradbury kasutada alkoholiga puhastuslappe. «Kui kasutad mitu korda päevas telefoni puhastamiseks alkoholiga puhastuslappe, on suurem tõenäosus, et sinu telefonil elavad bakterid surevad,» räägib Bradbury. Samuti soovitab ta mitu korda päevas puhastada enim kantavaid aksessuaare, aga kindlasti peab jälgima, et sa puhastaksid igat eset uue lapiga.