LIHAVÕTTED ⟩ 5 lõbusat asja, mida kogu pere munadega teha saab

1. Värvi mune looduslike värvidega

Üks toredamaid tegevusi koos perega on alati olnud munade värvimine - võimalus demonstreerida oma loovust ja kunstiannet. Mune saab värvida paljude erinevate looduslike toiduainetega, millest mõni meil kodus olemas on ja mis ei eelda kohe poodi tõttamist. Looduslike vahenditega on võimalik saada väga palju ilusaid värve.

Traditsiooniline meetod sibulakoortega annab vahvad pruunikad kollaste laikudega munad, aga ka palju teisi värve on võimalik looduslikult tekitada. Näiteks sinist värvi saab mustikatega (nii külmutatud või värsked sobivad), pruuni väga lihtsalt kohvipuru abil, rohelist spinatilehtedega ja punast granaatõunamahla- või peedimahlaga. Värvimine on imelihtne: keeda lihtsalt mune koos valitud toiduainega.

2. Kasvata munades muru (ja avasta endas sisemine botaanik)

Kui sa pole mitte kunagi botaanikaga tegelenud, siis kogu perega munakoortes muru kasvatamine on üks võimalus võtta ette ja avastada endas sisemine taimekasvataja. Munakoortes muru kasvatamine on jõukohane kõigile pereliikmetele.

3. Söö munad ära

Munad on väga loodussõbralik toiduaine. Eesti suurima kodumaise munatööstuse, mille tuntuim kaubamärk on Eggomuna, juht Vladimir Sapožnini sõnul on munadel toiduainetest üks väiksemaid ökoloogilisi jalajälgi ja selle söömisest saab väga tervisliku kõhutäie. Muna sisaldab palju B-vitamiine ja kaltsiumit, mis tugevdab luid, hambaid, nahka, küüsi ja juukseid. Munas olev koliin turgutab ajutegevust ning mõttetööd. Munas on samuti palju kõrgeima kvaliteediga valku, mis imendub kehasse paremini kui ükski teine valk.