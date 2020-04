Ülla eesmärgi nimel: mees läbis täispika maratoni oma pisikeses tagaaias

10,000 retweets & I’ll run a marathon in my back garden. It’s about 6 metres long pic.twitter.com/birrnVQ93Y

Kõnealuse ettevõtmisega soovis Campbell raha koguda Suurbritannia riiklikule tervishoiuteenistusele ehk NHS-ile. Kuna maraton on 26,2 miili (42,2 kilomeetrit) pikk, siis seadis sportlane eesmärgiks koguda 26 200 naela. Kui jooksmise lõppedes oli kogunenud umbes 18 000 naela, siis hetkeseisuga on kogutud juba 25 360 naela, mis on 96 protsenti seatud eesmärgist. Kuna summa kasvab iga hetkega, siis on ka rahaline eesmärk peagi saavutatud.