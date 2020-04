Nõuanded, mis aitavad kodukontoris töötades puhkepause kontrolli all hoida

Pane puhkepausideks meeldetuletus

Selleks, et pause mitte unustada, pane telefon iga tunni tagant helisema. Moodsamatel aktiivsusmontoridel on eraldi süsteem, mis soovitabki sul iga tunni järel natuke liikuda. Nii saad ka oma lõunapause kontrolli all hoida.

Tõuse püsti

Eriti soovitame seda neile, kes töötavad istudes. On väga oluline, et pärast tunnist istumist end korraks sirutaksid. See aitab hoida rühti tugevana ning paneb kehaenergiad taas liikuma.

Võimle

Kui sa juba püsti tõusid, siis on hea end veidi liigutada. Pane käima mõnus muusika ning tee alustuseks väikeseid puusaringe. Lõdvesta käed ning tee õrnalt kaelaringe. Kui tunned, et lihtsalt ringutamine sind väga ei paelu, võid järgnevast videost harjutuste nippe võtta ning soovi korral 15-minutilist videot 5 minuti kaupa tükitada.

Ühe laulu paus

Soovid pausile kulutatud aega range kontrolli all hoida? Pane käima näiteks sobiva pikkusega laul, mis kestaks täpselt sinu soovitud pausi aja. Keskmine laulude pikkus on üldiselt umbes 3 minutit ning pausi soovitatav pikkus on 5-10 minutit. Vajadusel võid kuulata pausi ajal ka kahte või enamat laulu. Peamine, et sa end hästi tunneksid.

Mine õue

Jah! Mine õue. Kui töötad terve päeva jooksul toas, on mõistlik end vahepeal korraks õhutamas käia. See aitab pea värskena hoida ning täidab sinu energiakanalid. Vahet ei ole, kas veedad õues viis minutit või pool tundi. See toimib.

Tee näomaski

Keskmiselt peab näomaski peal hoidma umbes 5-15 minutit. See on paras aeg ka väikese tööpausi tegemiseks. Pane mask näole ning jaluta näiteks mööda tube ringi. Tee aken lahti ning kuula linnulaulu.

Söö ära üks puuvili

Kui sa just ei kiirusta, siis ühe puuvilja söömiseks kulub keskmiselt umbes 5 minutit. Samal ajal võid valmistada tassi kohvi või mõne muu maitsva sooja joogi. Samuti võid samal ajal otsida välja mõne hea plaadi või sirvida hoopis uudiseid.

Joo klaasike vett