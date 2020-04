5 nõuannet, kuidas üksi olles füüsilise läheduse puudumisega toime tulla

Jah, muidugi, meil on terve plejaad erinevaid suhtlusäppe, nii videoga kui ilma, kirjutab portaal Well+Good. Tehnoloogia on väga oluline tööriist, kui soovime kodus olles lähedastega siiski kontaktis olla, ent see ei asenda inimlikku puudutust. Kallistus sõbralt, vennapojaga müramine ning isegi kellelegi patsu löömine... Hetkel ei saa neist mitte ühtegi teha. Kui tunned tugevat vajadust inimliku läheduse järele, siis on psühholoogil ning käitumisteadlasel dr. Laurie Helgoe'l viis nippi, mille abil seda vajadust leevendada.

1. Lase valla oma sisemine laps

Enamik inimesi on oma lapsepõlve kaisuloomad juba tõenäoliselt karbiga pööningule viinud kui mitte ära andnud, ent dr. Helgoe toob välja, et just kaisuloomast võiks praeguses olukorras abi olla. "Kõige paremad mängukannid on väga pehmed ning võimelised sinu kehaga reageerides paindlikud olema. Need peaksid olema ka vastupidavad," ütleb naine ning lisab, et ka tema ise kaisutab pehme loomaga, kui ta abikaasa reisil on.

2. Proovi kehapatja

Kui tunned end kaiskloomade jaoks liialt täiskasvanuna, siis soovitab dr. Helgoe kaissu haarata hoopis kehapadja, mis on pikk ning kitsas inimkeha pikkune padi. "Seda saab kasutada kaisukaaslasena ning samal ajal aitab see ka selgroogu joondada," ütleb ta, lisades, et patja kallistades jalge vahel hoides aitab külje peal magajatel hoida une ajal korralikku kehaasendit. Seega ei aita see padi sul mitte ainult lõõgastuda, vaid aitab pisut parandada ka seda kahju, mida kodus töötades päev otsa arvutis istumine su seljale teeb.

3. Muuda tekialune mugavaks

Kui sa juba oma unesituatsiooni muutmas oled, siis soovitab dr. Helgoe ka soojendusega või sisemise raskusega teki (ingl. weighted blanket) ostmist. "Soojendusega tekk saab simuleerida voodi jagamisest tekkivat soojust," ütleb psühholoog. Sisemise raskusega tekke seostatakse aga muuhulgas ärevustaseme langusega. "Selline tekk meenutab inimesele aegu, kui teda beebina tekki mähitult süles hoiti ning sellisel kaisutamistundel on ärevale kehale rahustav mõju," ütleb dr. Helgoe.

4. Hellita ennast

"Puudutuse jõudu saab kasutada väga mitmel mitteseksuaalsel viisil, et pakkuda endale lõõgastust ning mugavust. Kuum vann hellitab keha ning lõdvestab väsinud lihaseid," toob dr. Helgoe välja. Ta lisab, et sama efekti võib anda ka rituaalne pesujärgne kehakreemitamine, jalgade masseerimine või endale kodus pediküüri tegemine.

5. Puudutus läbi sõnade

"Füüsiline puudutus on üks inimese põhivajadustest, kuid moodustab ainult osa sellest, mis aitab meil end hoituna tunda," märgib dr. Helgoe. "Kui meid puudutatakse ilma eelhäälestuseta, võib puudutus ka täiesti külmaks jätta." Isegi kui sa hetkel ei saa sõbra hellast kallistusest lohutust leida, siis leia troosti lähedase inimese hääles ja sõnades. "Vaata aga ette," ütleb dr Helgoe, "et sa ei üritaks oma lähedasi oma vajaduste "koorma" eest kaitsta. Teisega inimlikult käitumine mõjub vabastavalt ning lubab mõlemal osapoolel inimlikku nõrkust välja näidata ja see on just selline pingeleevendus kulub hetkel meile kõigile ära."