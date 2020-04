Manhattani 15-aastase staažiga kosjamoor Julia Bekker jagab portaalis Fox News nippe ja nõuandeid, kuidas praeguses sotsiaalses isolatsioonis potentsiaalset kaaslast leida ning millistest tegevustest peaks end kindlasti eemale hoidma.

«Koroonaviirus mõjutab kindlasti päriselus aset leidvaid sotsiaalseid suhteid, sest inimestel lihtsalt ei ole võimalik praegu teineteisega kokku saada,» ütleb Julia Bekker, kõrgema klassi suhtesobitaja New Yorgist, Manhattanilt, kel on teistele kaaslaste otsimis vallas rohkem kui 15 aastat kogemust. Ent kuigi kohtingutel käimine on viirusepuhangu ajal kindlasti teistsugune, ei tähenda see ometi tutvuste sobitamise lõppu. «Paljud inimesed tunnevad end praegu üksikult ning soovivad, et neil oleks keegi, kellega koos karantiinis olla. Aasta 2020 oli mõnede vallaliste jaoks just see aeg, mil nad plaanisid kohtinguelus ohjad enda kätte võtta ja midagi ära teha. Nüüd on see aga nendest olenematutel põhjustel täielikult pausil.»

Bekker usub, et kohtingurakendustes on praegu ilmselt täiesti pöörane aeg, sest inimesed tunnevad isolatsioonis olles üksindust ning igavust. «Kui rohkemad inimesed pöörduvad kohtinguäppide poole, siis teevad nad seda ilmselt selleks, et praegust aega täiel rinnal maastiku kaardistamiseks ära kasutada,» ütleb Bekker, kes tegutseb saidil Hunting Maven.

Naine pakub oma kodulehel suhteotsijatele kahte teenust - erinevaid nõuandepakette nii vallalistele kui paaridele ning muidugi kosjasobitamist - seda aga ainult meestele! Naistel on võimalust täita ära hiiglapikk ning -põhjalik ankeet kõiksuguste küsimustega, saata endast pilte ning jääda ootama, kuniks kosjamoor just neid mõnele oma maksvale meeskliendile sobivaks kaaslaseks peab ning kohtingule saadab. Vägagi huvitav süsteem!

Bekker lisab, et kui sa tunned, et oled suhteks valmis, siis võib karantiin olla kaaslase leidmiseks täiesti ideaalne aeg. «Miks mitte kasutada praegust aega mõne kohtingurakendusega liitumiseks ning kellegagi tutvuse ja miks mitte ka usaldusliku vaimse sideme loomiseks? Kui oled kellegagi väga pikalt rääkinud ning teil avaneb lõpuks võimalus füüsilises ruumis kokku saada, siis toob see ilmselt mõlemale osapoolele ootusärevust ning lisab karantiinis olemisele elevust,» toob naine välja isolatsiooni positiivseid külgi.

Julia soovitab kohtinguid pidada erinevate videovestlusrakenduste vahendusel ning utsitab inimesi ikkagi oma välimusega vaeva nägema, mis siis, et kohting on virtuaalne. «Ilmu rakendusse kohale nagu tavalisele kokkusaamisele,» ütleb Bekker. «Ära paku üle. Pole mõtet kanda kitsast kleiti ning kõrgeid kontsi, kui see pole su tavaline stiil, aga näe sellest hoolimata viisakas välja.» Veel soovitab kosjasobitaja virtuaalkohtingutel lõbutseda. «Võid kaaslasega korraldada videosilla vahendusel näiteks õhtu juustu ja veiniga. Teisel või kolmandal korral aga pange võimalusel pähe näiteks parukad ning tehke vestlusest lõbus pidu.»

Ent mitte kõik Bekkeri suust tulnu pole sõbralikud soovitused, sest naine hoiatab ka mitmete kergesti juhtuda võivate prohmakate eest. Näiteks ei soovita ta suhteotsijatel tegeleda mitte mingisuguse virtuaalse seksuaaltegevusega. «Miks sa peaksid kellegagi telefoniseksi harrastama, kui te pole veel tavalist seksi kogenud?» küsib Julia, tuues välja, et eriti peaksid seda vältima inimesed, kes otsivad tõsist suhet. «Kui tahad lihtsalt lõbutseda, siis miks mitte: tee, mis tahad. Kõik oleneb sellest, millised kavatsused sul on.»

Teine komistuskivi, mille eest kosjasobitaja hoiatab, on värsketel paaridel hoolimata karantiinist ikkagi omavahelise kokkusaamise korraldamine, isegi kui plaan on teineteisest kahe meetri kaugusele hoida. «Kas nad tõesti hoiavad kahemeetrist vahet? Keda nad selle lubadusega petta üritavad?» ütleb Bekker resoluutselt. «Ma ei usu, et võõra inimesega näost-näkku kohtudes keegi sellist vahet hoiaks.»

Julial on midagi öelda ka neile, kes juba suhetes on. Nimelt tunneb naine muret, kuidas paarid omavahel hakkama saavad, olles sunnitud ninapidi koos veetma vähemalt nädalaid, kui mitte lausa kuid. «Eks kõik oleneb sellest, kui suurte korteritega on tegemist,» naerab Bekker ning lisab, et karantiin võib koos elavatele paaridele tõsiseks väljakutseks kujuneda. «Ma arvan ka, et inimesed, kes on praegu vallalised, vaatavad õhkavalt paarikeste poole, arvates, et muru on mujal rohelisem. Nad soovivad endale samuti kaaslast, kellega koos isolatsioonis olla, ent tegelikult pistavad suhtes olevad inimesed samuti katsumustega rinda ning üritavad üksteisega mitte tülitseda.»

Kosjasobitaja lisas veel, et mõned tema kliendid on otsustanud pandeemiaperioodiks kohtinguelu üleüldse lõpetada ning ta muretseb ka väga värskete suhete pärast, mis ei pruugi karantiini üle elada. «Mõned mu uued kliendid, kes on ikka veel vallalised ning palkasid mind vahetult enne koroonaviirust, on otsustanud, et nad soovivad kaaslase leidmisega oodata, kuniks maailm on taas normaliseerunud ega ole püsival allakäiguteel. Nad pole ka just eriliselt altid praegu kohtingutel käima, sest nende firmad saavad praeguselt olukorralt paraja majandusliku löögi,» loetles naine erinevaid põhjuseid, miks inimesed hetkel kaaslast otsida ei soovi.

«Mõned kliendid aga, kes on just kellegi uuega tuttavaks saanud, on sunnitud oma tärkava suhte enne neljandat või viiendat kohtingut pausile panema, mis kindlasti aeglustab nende suhte üldist arengut. Suhted kipuvad tuhmuma, kui inimene kogu aeg sul nina ees ei ole. Tunnetel on omadus õhku haihtuda, kui neid oma tegudega käimas ei hoia.»

New Yorgi linna terviseosakond avaldas mõni aeg tagasi juhised, kuidas erinevate seksuaalsuhetega koroonaviiruse leviku ajal toimida ning nende esimene soovitus partnerivalikuks suunab inimesed iseendaga vahekorda astuma ehk lühidalt - masturbeerima. Paremuselt teiseks valikuks on keegi, kellega sa elad samas majapidamises ning selle soovituse tõttu soovitasid paljud New Yorgi elanikud sotsiaalmeedias lühiajalisi suhteid harrastada oma toakaaslastega. Bekker tegi selle idee aga koheselt maha, tuues välja, et pole mõistlik ainuüksi pandeemiaseksi pärast riskida toakaaslastevaheliste sõprussuhete purunemisega.

«Ma ei usu, et oma toakaaslasega magamine on hea idee, kui sul just tema vastu tundeid ei ole. Selline asjade käik võib teie vahel väga palju hõõrdumist, pingeid ning piinlikkust kaasa tuua. Varem või hiljem peate te koroonaudust välja astuma ning taaskord reaalsusesse tulema. Ärge tehke ajutises olukorras otsuseid, mis viivad kestvate tagajärgedeni,» manitseb kosjamoor.

Lõpetuseks julgustab Julia Bekker vallalisi meeles hoidma seda, et elu muutub ühel hetkel taas normaalseks, öeldes, et suvi tuleb tõenäoliselt «hullumeelne», sest inimesed «kibelevad kodust välja saama». Ta usub ka, et just suvel muutub kohtingumaastik taas aktiivseks ning loodab, et ühes sellega ka tema enda kosjasobitusäri.