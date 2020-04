Tellijale

Uudis Marini peaministriks saamisest ja pildid tema koalitsioonist levisid kulutulena üle maailma. Kuidas olekski teisiti saanud? Enam kui kolmveerand maailma parlamendiliikmetest on mehed ja ometi oli seal kusagil valitsus, kus neli viiest parteijuhist olid alla 35-aastased naised. Soome poliitika, millele sageli tähelepanu ei pöörata – koalitsioonid on harva glamuursed – tundusid ühtäkki haruldased ja põnevad.

Olgugi et esmapilgul on tegemist tavalise noore naise ja emaga, siis reaalsuses see nii ei ole. Kui mõnel 34-aastasel on endiselt raskusi täiskasvanueluga hakkama saamisel, siis Marin sai juba 2013. aastal Tampere linnavolikogu juhiks. Tema karjäär on olnud erakordselt kiire.