6 nippi, mis aitavad sul end videokõne ajal parimast küljest näidata

1. Vaheta pidžaama riiete vastu, mida sa muidu väljas kannaksid

Kodukontori juures on tore see, et saad töötada mugavates riietes. Võid kanda dresse, pidžaamat või isegi hommikumantlit. Kui on aga tulemas tööga seotud videokõne, siis võta paar minutit, et enda välimus esinduslikuks muuta. Kammimata juuste ja ööriietega ei jäta sa oma kolleegidele ja tööandjale head muljet.

2. Paiguta sülearvuti kõrgemale

Tee endale teene ja tõsta sülearvutit nii palju, et kaamera oleks sinu silmadega samal kõrgusel. Selleks võid kasutada näiteks raamatuid või võimaluse korral reguleerida tooli kõrgust. Usu, seda tehes näed koheselt parem välja.

3. Pane seljataga olevad tuled kustu

Videovestluse ajal veendu, et oled võimalikult hästi valgustatud, kuid ära lülita seljataga olevaid tulesid sisse. Tagant tulev valgus muudab sind varjuliseks ja tumedaks. Kui võimalik, proovi ennast paigutada akna ette, mis laseb sisse palju valgust. Kui see pole võimalik, siis on abi ka sellest, kui nihutad laualambi enda ette.

4. Korrasta oma «kodukontor»

Enne videovestluse avamist võta veidi aega ja vaata üle, mis jääb sinu selja taha. Veendu, et kõik oleks puhas ja korras. Samuti pole halb mõte asetada enda taha mõned oma kunstiteosed või raamatud.

5. Hoia asjad privaatsed ja vaiksed

Kui jagad oma kodu teistega, siis anna neile aegsasti teada, et sul on videokonverents tulekul. Võimalusel sea ennast sisse ruumi, kus sa tead, et sulle võimaldatakse privaatsust. Seda tehes ära unusta, et taust on endiselt oluline.

6. Ole teadlik oma kehakeelest