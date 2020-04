Härrasmeeste juhis, kuidas ohutult tagumikku ja kubet raseerida

Paljude meeste peas ringleb dilemma: raseerida või mitte? Suur hulk mehi hooldavad oma tähtsaid piirkondi kas trimmides või täiesti siledaks raseerides. Raseeritud ala lisab rohkem enesekindlust ja mehed räägivad, et piirkond püsib sedasi kauem värske, kirjutab dailystar.co.uk

1. Alustuseks käi duši all

Enne raseerimist on soovitatav käia duši all, et bakterid eemaldada. Kasuta mahedat dušigeeli ja vett, mis pehmendab karvu ja aitab poore avada.