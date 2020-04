PILVEDE ALL TÄNA ÕHTUL ⟩ Siirit ootab ees tõeliselt ehmatav üllatus

Andresele ei paista kohtumine tulevase ämmaga probleemiks olevat, kuid Siiri on endast täiesti väljas. On ka põhjust, sest otsekohese ütlemisega Asta on nii palju «lapsesuu», et lobiseb välja kõik, mida Siiri on emale usaldanud, kuid Andrese eest siiani varjanud. Nii tuleb abielust ja lastest unistaval Siiril, kes kipub pidevalt sündmustest ette tormama, mehele nii mõndagi selgitada. Asta sätib end samal ajal mugavalt tütre kodus sisse ega paista plaanivatki niipea koju tagasi sõita.