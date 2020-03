Kuidas võõrastega seksisõnumeid vahetada – ohutult

Seksisõnumite saatmine, lühendatult sekstimine, on tore tegevus ning võib olla isegi veel toredam, kui teed seda võhivõõra inimesega, sest vaid siis saad näha oma sõnade ning saadetavate piltide tõelist mõju teisele. Võõra inimesega saad kohati olla avameelsemgi kui lähedalseisjatega ning sel viisil oma kõige räpasemaid või peidetumaid fantaasiaid avastada ilma, et keegi sulle hinnanguid annaks.

Seega kui oled vallaline või näiteks avatud suhtes ning soovid seda seksuaal-verbaalsoojendust proovida, siis pole vaja inimesi soovimatute peenisepiltidega pommitada – sekstimiseks on olemas eraldi äpid. Siiski tasub enne räpastesse mõtetesse libisemist korra mõelda ka oma isiku ohutusele, sest küberkuriteod ning isikliku info varastamine on internetis üha levinumad. Siit leiad mõned lihtsad ent olulised ohutusnipid, kuidas kaitsta ennast ning oma isiklikku informatsiooni potentsiaalsete virtuaalpahalaste eest.

1. Esmased ohutusmeetmed

Kõige esimene asjana tuleks langetada oluline otsus: kas soovid jääda anonüümseks või pole sinu jaoks probleem, kui keegi su isiku teada saab. Anonüümsust hoida soovides oleks hea saadetavad pildid ja sõnumid enne saatmist üle vaadata, et olla kindel, et näha pole su nägu või mõnd muud identifitseeritavat omadust. Pea meeles, et interneti abiga kulub vaid paar minutit, et sinu kohta väga palju teada saada. Seejärel pole aga mingi probleem su krehvtiseid saladusi maailmaga jagada või nende abil sinult näiteks raha välja pressida. Eriti halvaks muutub asi siis, kui oled saatnud näiteks fotosid, kus on näha ka sinu nägu, sest teisel osapoolel pole mingi probleem neid ühel või teisel moel oma seadmesse salvestada.

2. Väldi purjunult ja/või tundepuhangus olles sekstimist

Proovi vältida liiga hoogu minemist või purjus olles seksisõnumite saatmist. Paljud inimesed on selle õppetunni saanud väga valusalt ning oma kogemuse baasilt, vaadates kuidas aastaid hoolikalt kultiveeritud maine vaid paari pildi või sõnumi pärast loetud päevadega rentslisse vajub. Hoia meeles, et tegemist on siiski võõra inimesega, keda sa ei saa tegelikult usaldada. Seega proovi olla emotsionaalselt stabiilne ning kaine, kui hakkad oma räpaseid mõtteid kellegagi jagama.

3. Ära kasuta avalikku arvutit

See peaks olema loogiline, ent ometi inimesed eksivad selle vastu ikka veel. Kasuta turvalisi meetodeid ning soovitatavalt oma isiklikku seadet, et seksisõnumeid saata. Hoia eemale kõiksugustest avalikest arvutitest, eriti nendest, mis on sinu kontoris või selle võrku ühendatud, sest IT võib sinu netikasutust vägagi pingsalt jälgida ning sellest personaliosakonnale teada anda. Kui info satub kolmandale osapoolele, siis ei pruugi kannatada mitte ainult sinu maine, vaid ka sinu sekstimiskaaslase oma.

4. Kustuta

Kustuta alati kõiksugused vestlused, sealhulgas ka fotod ja videod oma seadmest. Mõnedes äppides on see vägagi lihtsaks tehtud, ehk on isegi olemas automaatse kustutuse funktsioon, mis viskab su saadetud sõnumi prügikasti niipea, kui kaaslane seda lugenud on. Sõnum on ju oma ülesande täitnud ning seda pole vaja kuhugi arhiivi koguda.