«Karvased kosilased» ⟩ Pull annab armunõu: eks suhe on ikka nagu ratsasõit, peab katsetama nagu hobusegagi

Naise esmamulje Karust on veidi rahulikum, kui eelnevast Pullist, ent jutt jookseb noortel aeglasemast tempost hoolimata väga ladusalt. Küsimustejada jätkub ning nii uurib Marelle Karult, mida too vaba nädalavahetusega ette sooviks võtta. Mees pole kade ning põrutab vastuseks midagi päris ootamatut: «Läheks langevajuga hüppama!» Tundub, et tema adrenaliinilembus Marellet ei ehmata, sest naine tunnistab seepeale, et on isegi asja vastu huvi tundnud.

Edasi liigutakse armuteemadega ning Karu loetleb, et tema vaatab naise juures kõige esimesena silmi, mis olevat hinge peegel, sest keha võib rääkida vägagi teistsugust juttu asjast, aga silmad ei valeta. Iseloomuomadustest meeldivad kuusiku kuningale vastassugupoole juures ettevõtlikkus, loomingulisus ja vaimsed väärtused üleüldiselt, ent mõttetu draama peletab teda eemale: «Kui tehakse midagi lihtsalt selleks, et sinu vabadust piirata. Et vot selline müür ja sellest sa nüüd üle ei saa!» Karu jätab naisele tasakaaluka ning mõistliku, rahuliku ja sõbraliku mulje. Kauem noored aga vaimsetest väärtustest lobiseda ei saa, sest kosjasobitaja Hanna Martinson lendab peatselt kohale ning röövib Marelle, et ta esimesele kohtingule saata.

Kohting - Karu

Esimese kohtingu au saab endale kuusiku kuningas Karu. Õnneks sisaldab kohting natuke rahulikumaid loomi kui päris karud, sest Paasiku koeramõisas minnakse jalutama hoopis armsate koerakestega. Aktiivne tegevus looduses annab aga õnneotsijatele vägagi palju ruumi vestlust arendada. Kohe minnakse ka suhteteemade juurde ning selgub, et Karul on elus olnud seni paar tõsisemat suhet, mis on lõppenud seetõttu, et inimesed pole enam omavahel kokkuleppeid saavutada suutnud. Tundub, et mees karukostüümis on sama stoiline kui metsaott isegi, sest ütleb, et talle naha alla pugeda lihtne ei ole.

Naine tunneb, et jutt Karuga jookseb, ent toob välja, et mees ise väga aktiivne küsija ei olnud. Vastustega kasukakandja õnneks kitsi ei ole ning nii saab vaataja peatselt teada ka seda, et Karu soovib suhtes olla koos inimesega, kellega on põnev, aga metsa- ja meremees ütleb, et enesele peab hingamisruumi jaguma ning ainult ninapidi koos olla pole mõtet. Vanus olevat aga vaid number passis, mis karuoti jaoks midagi ei loe, sest oluline on hoopiski kaaslastevaheline «ühtne harmooniline vibratsioon». Mehel pole vastumeelsust ka ei laste ega loomade suhtes, vaid tema sõnul on «neilt alati midagi õppida». Marelle naerab ning ütleb, et kui Karu sai kenasti hakkama jalutatavate koerte taltsutamisega, küllap saab ka laste kantseldamisega.