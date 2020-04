Praegune aeg on keeruline kõigi jaoks, sodiaagimärgist olenemata, kuid lisaks töistele ja ühiskondlikele väljakutsetele tuleb tegeleda ka oma sisemaailmaga. Kevad on küll käes ning toob positiivseid emotsioone, ent on kolm tähemärki, kelle aprill suure tõenäosusega ikkagi väljakutseid täis on.