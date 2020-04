NALJAPÄEVA RETSEPTID ⟩ Neli ideed õhtusöögiks, mis küll kõhtu ei täida, aga ajavad sind naerma

Sõbranna portaalis on üleval mitmed isuäratavad retseptid. Loomulikult jagame neid sinuga ka edaspidi. Täna otsustasime, et pastad, pajaroad, muffinid ja koogid on meie jaoks liiga igavad ning tutvustame sulle parem toite, mis jätavad sind küll nälga, aga ajavad loodetavasti vähemalt naerma.

Inglise herned

Valmistamine: ava konserv, kalla herned kaussi ning nirista kastmega üle. Head isu! Oluline on jälgida, et teeksid kõike õiges järjekorras.

Jääkuubikud

Kas teadsid, et jääkuubikud on üsna levinud komponendiks erinevates toitudes? Food.com lehelt leiad huvitavaid retsepte, mille valmistamisel on üheks osaks justnimelt külmutatud veetükikesed. Soovitame lugeda ka kommentaare, sest need on parim osa retseptist.