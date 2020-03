Harry ja Williami suhete jahenemise taga on printsess Diana tõsine hoiatus

Nii panid kuningliku pere fännid tähele, et riigipühal 9. märtsil üle pika aja taas kohtudes vahetasid vennad napi tervituse – nende vahel ei paistnud mingit soojust. Ometi oli see esimene kord pärast eelmise aasta novembrikuud, kui varem üsna lahutamatu nelik koos avalikkuse ees oli. Meghan ja Harry ei toonud kaasa ka oma poega Archiet, nii et ka Williami ja Kate’i lapsed ei saanud perekondlikult nõbuga aega veeta.

Mis siis on Williami ja Harryga ometi juhtunud? Spekuleeritakse, et nende ema printsess Diana hoiatus on tõeks saanud.

Pole saladus, et Diana ja prints Charlesi abielu polnud roosiline ning Diana oli kuninglikust rollist nii šokeeritud, et ta pidas vajalikuks oma noori poegi hoiatada. «Nii William kui Harry teadsid, kui õnnetu oli nende ema Diana oma abielus Charlesiga,» ütles kuningliku pere siseallikas hiljuti Diana biograafia autorile Diane Clehane’ile. «Ta tahtis, et tema lugu oleks poegadele õpetuseks.»

Vennad püütoniga Botswanas aastal 2010 FOTO: Anthony Devlin/PA Wire/PA Images/Scanpix

Diana ja Charles said enne abiellumist kahekesi koos aega veeta vaid kümnekorral korral. «Neil mõlemal oli kahtlusi, kuid kohusetunne sundis neid pulmad ära tegema,» lisas allikas. «Diana ütles Williamile ja Harryle, et nad oleksid enne abiellumist väga kindlad, et see naine on «see õige» ning et nad ei laseks end tagant sundida või kiirustada.»

Williamil oli see hoiatus meeles, kui Harry hakkas 2016. aastal Markle’iga käima. «Oled sa kindel, et teed õiget asja?» oli William Daily Maili väitel Harrylt küsinud. Harryt see solvas ning talle tundus, et ta vend ei kiida Harry-Meghani suhet heaks ning edasi läks asi aina halvemaks. Harry aga kinnitas 2019. aasta oktoobris, et hoolimata kõigist pingetest jäävad nad Williamiga alati vendadeks ja see ületab kõik. Ka sosistatakse, et jaanuaris, enne Harry Kanadasse kolimist, rääkisid vennad näost näkku asjad selgeks.