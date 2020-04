Karantiinis igav ja tahad tukka lõigata? Loe enne seda!

Youtube ja TikTok on täis erinevaid õpetusvideoid, kuidas lõikust kodus ette võtta, kuid juuksurid soovitavad neid pigem mitte järgida. «Igaühe juuksed on erinevad,» ütles stilist Taylor Leven Newsweekile. «Mis teiste jaoks töötab, ei pruugi töötada sinu jaoks.»

Kõige targem mõte on võtta kontakti oma juuksuriga, kes saab sulle videosilla teel nõu anda. Oluline on ka, et sul oleks kodus kvaliteetsed tööriistad.

Kui sa aga suisa pead endale tuka lõikama, siis esimene kõige olulisem nõuanne on lõigata see esialgu palju pikemaks kui sa arvad. Mida iganes sa teed, ära seo juukseid patsi ja äsa siis kääridega. Jaota juuksed salkudesse ning pane vastu soovile lõigata sirges joones. Lähene otsadele jaopärast ja ettevaatlikult, et tulemus oleks kihiline ja loomulik.

Pea ka meeles, et su tukk ei jää ilmselt püsima nii nagu sa tahad, seega jäta julgelt pikkust ja ruumi, kuniks on selge, kuidas see hoidma hakkab.