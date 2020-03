Mil viisil iga päikesemärk lahkuminekust üle saab?

Kahjuks on lahkuminekud elu osa ning tihti pole neid ei võimalik ega ka mõistlik vältida, vahendab YourTango . Edasi liikumine ning oma harjumuste muutmine on keeruline ja valus teekond. Väga oluline on leida tervislik viis oma tunnetega tegelemiseks. Taldrikute lõhkumisest või masendusse langemisest pole eriti kasu, seega miks mitte pöörduda soovituste poole, mis lähtuvad su tähemärgist ning seeläbi ka iseloomuomadustest?

Nagu igal inimesel eraldi, on ka erinevatel sodiaagimärkidel omad levinuimad viisid, kuidas lahkuminekuga toime tulla. Tulemärkide peamine meetod edasi liikumiseks on läbi tegevuste. Õhumärgid kipuvad sel ajal oma tähelepanu hoopis teistele suhetele pöörama või loovad oma pähe hoopis ettekujutlustega täidetud uue reaalsuse. Veemärgid reageerivad emotsionaalsel ja spirituaalsel tasemel ning maamärgid klammerduvad füüsilises maailmas eksisteeriva külge.

Sõnn, sina kipud oma tunnete tuimestamiseks üsnagi palju sööma. Kokkamine ning küpsetamine on lahkumineku ajal sinu jaoks tervenemisprotsessi osa ning vähemalt toob see kaasa selle, et kõigil inimestel, kellega sel ajal kokku puutud, on kõht alati head-paremat täis. Hea mõte on süüa koos sõpradega ning sel ajal nendega ka oma tunnetest rääkida, nii on sul lihtsam ka toidukoguseid vähendada.