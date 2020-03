10 vaimse tervise märki, mis viitavad, et lapsel on kriisisituatsioonis raske hakkama saada

Lapse isu ja uni on esimesed märgid, et miski pole korras. Võib juhtuda, et laps tahab järsku rohkem või vähem süüa kui tavaliselt.

Kui laps järgneb sulle toast tuppa, tasub sellelegi eraldi tähelepanu pöörata. Mõned lapsed vaheldavad ülimat klammerdumist eemaletõukamisega. Me kõik tahame lihtsalt teada, et meie kallite ja meie endiga on kõik korras.

Kui murettekitav käitumine ilmneb, on tähtis mõista, et see on normaalne ning vanema rolliks on last rahustada ja lohutada. Lisaks professionaalse abi otsimisele on oluline pidada lapsega dialoogi, kinnitada, et tema tunded on normaalsed, parandada väärinfot, olla kannatlik, rahustada, hoida rutiini ja stabiilsust, hoida ülal aktiivset suhtlust sõprade ja sugulastega ning korraldada turvalisi ühistegevusi perele.