Kuidas pidevat näksimist pidurdada? Õnneks ei puutu tahtejõud asjasse.

Women's Health ei jäta meid ka seekord hätta ja annab parimad nõuanded, milliste meetoditega näksimisele mõistlik piir peale saada, ilma, et peaks oma tahtejõudu ebamõistlikult väänama hakkama.

Tegelikult pole näksimises üldsegi midagi halba, kui sa valid teadlikult toitu. Lisaks on oluline päriselt maitseid tunnetada, mitte emotsioonitult midagi sisse vohmida, sest tekstuur meeldib. Kaalunumbri tõusust ei tasu rääkidagi ja see on ilmselt peamine põhjus, miks selle artikli üldse avasid.

Siin on toimivad nipid, kuidas teadlikult nosimisele piir panna:

1. Osta väiksed pakid

Kuna saad süüa ainult seda kogust, mis sul olemas on, siis osta väiksem pakk komme, väiksem pakk krõpsu, väiksem tops jäätist jne. Sedasi sul lihtsalt pole võimalik end üle nuumata ja vaevalt, et viitsid poodi uue noosi järgi minna.



2. Kasuta väiksemaid taldrikuid ja kausse

Enamasti kipume silmadega sööma ja ahnitseme märkamatult terve taldrikutäie toitu kokku. Tihti ei jaksa me seda kogust tegelikult äragi süüa, aga kusagilt on kinnistunud vaatenurk, et taldrik tuleb ju ometi tühjaks teha.



3. Leia tervislikke alternatiive

Sa armastad kartulikrõpse, sest need on mõnusalt soolased ja krõbedad. Milline tervislik alternatiiv pakuks sama tunnet? Proovi porgandit pähklivõiga, sellerit hummusega või peotäis mandleid. Nende toitudega liialdamine ei tekita sulle kahju.

4. Lemmiktoidud silme alt ära

Oletame, et oledki ostnud endale vahelduseks ühe pakikese komme, siis pista need kapi ülemisele riiulile. Pole silme all, pole probleemi.

5. Söö aeglaselt

Oled ilmselt seda varemgi kuulnud, et aeglaselt söömine täidab kõhu kiiremini. Mida aeglasemalt sööd, seda kauem on su ajul aega saada signaal, et kõht on täis. Lisaks aitab aeglasemalt söömine kehakaalu vähendada.

6. Küsi endalt, kas su kõht on päriselt ka tühi

Tihti näksitakse igavusest, mitte näljast. Näksitakse, kui ollakse stressis või lihtsalt seetõttu, kuna kellaaeg on sobiv. Enne, kui kapist midagi taas haarad, küsi endalt, kui näljane sa kümnepalli skaala järgi oled ja kas võiksid toidukorra veidi veel edasi lükata.

7. Kui sööd, siis söö